Добрая традиция: стало известно, как Путин поздравляет Лукашенко с днем рождения

«Разумеется, какие-то личные подарки обязательно направляются в такие дни, конечно. Всегда по-разному, но всегда именно личные подарки президент направляет», — пояснил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, как Путин поздравил Лукашенко с 70-летием.

Официальный представитель Кремля также пообещал уточнить у российского лидера, какой конкретно подарок был отправлен в Минск на этот раз. При этом Песков подчеркнул, что между главами двух стран установились «очень теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения».

Александру Лукашенко в пятницу исполнилось 70 лет. Ранее Владимир Путин наградил белорусского президента орденом Святого Андрея Первозванного «за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства» между Россией и Белоруссией, а также поздравил его по телефону.