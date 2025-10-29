Дмитрий Песков заявил, что Россия опирается на заявления Путина о ВПК

Дмитрий Песков: мы в первую очередь обращаем внимание на заявления президента РФ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для Москвы в приоритете остается развитие собственного военно-промышленного комплекса, а не комментарии или высказывания американского лидера Дональда Трампа о военной мощи США, сообщает «ФедералПресс» .

«Это глава государства, глава Соединенных Штатов Америки. У нас в этом плане есть наш президент. Мы в первую очередь обращаем внимание на заявления нашего президента. Занимаемся нашим военным строительством, развитием нашего ВПК. Для нас это главное», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия в первую очередь нацелена на укрепление национальной безопасности и наращивание технологического потенциала своей промышленности.

Ранее Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты значительно опережают другие страны в военной сфере, особенно в создании атомных подлодок.

Также Песков прокомментировал наращивание американского военного присутствия в Карибском море, подчеркнув, что любые действия Вашингтона вблизи Венесуэлы должны быть в рамках международного законодательства. Так он ответил на вопросы журналистов о вероятной военной операции США в регионе.

Представитель Кремля уточнил, что венесуэльский вопрос не поднимался в ходе контактов между Россией и США и не был включен в программу встреч между двумя государствами.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил о запланированной на сегодня встрече Владимира Путина с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации, подчеркнув важность личного общения главы государства с военными.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.