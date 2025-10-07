Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин провел день рождения

сегодня в 21:45

Песков: Путин получил подробный отчет о ситуации на фронте в день рождения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в свой день рождения не прервал рабочий график и провел военное совещание в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС .

Находясь в родном городе, президент заслушал детальный доклад о текущей ситуации в зоне специальной военной операции. Песков отметил, что начальник генерального штаба Валерий Герасимов вместе с командующими войсковыми группировками представили верховному главнокомандующему исчерпывающую информацию о положении дел на фронтах.

Также Песков рассказал, что Путин организовал экстренное совещание с постоянными членами Совета безопасности сразу после своего возвращения из Санкт-Петербурга в Москву.

На вечернем заседании присутствовали ключевые фигуры государства: глава правительства Михаил Мишустин, руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также глава президентской администрации Антон Вайно.

Среди участников также были помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель президента Сергей Иванов.

