Дмитрий Медведев поставил задачи региональным отделениям «Единой России»

Задачам по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии. Открывая ее, председатель «Единой России» подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг президента, передает пресс-служба партии.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди — кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для этого необходимо более активно работать с избирателями.

«Естественно, заниматься исполнением задач, поставленных Главой государства и исполнением нашей с вами народной программы. Уделять внимание защите наших национальных интересов на всех фронтах», — отметил председатель партии.

«Единой России» предстоит также закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах.

По его словам, «Единая Россия» сейчас уже является лидером на многих направлениях. Это касается, в том числе, цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

Помимо этого, максимальной вовлеченности руководителей региональных исполком требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.

«Руководители исполкомов „Единой России“ отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Ее нужно продолжить», — поручил Дмитрий Медведев.

Еще одна задача — привлечение молодежи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов «Единой России».

Особое внимание он поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии.

«Лучшие секретари первичек, сотрудники этих структур, всегда видят сотрудничество с вышестоящими партийными структурами, как шанс для роста. Это абсолютно нормально. Это потенциал для развития всей партии, причем очень надолго, потому что именно в первичных отделениях идёт вся партийная жизнь. Самое главное, там „живут“ люди, которые являются избирателями „Единой России“, — пояснил Дмитрий Медведев.

2025 и 2026 годы не будут легкой прогулкой, какими бы высокими ни казались нынешние рейтинги партии, подчеркнул, в свою очередь, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«Чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приёмные Председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. В каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром», — сказал он.

Залог эффективной работы — постоянный анализ общественно-политической ситуации, социологии, трендов, считает Владимир Якушев.

Комментируя итоги встречи, руководитель Московского областного исполнительного комитета «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын подчеркнул, что только единый подход в работе, который «протягивается» от федерального до муниципального уровня позволяет партии добиваться всех тех целей, которые ставит перед нами Президент страны.

«Единая Россия» строит свою деятельность максимально открыто. 2021 год, когда по итогам сбора наказов жителей мы сформировали народную программу, вывел нас на новый уровень. Сегодня задачи, заложенные в этом документе у нас в регионе практически выполнены и, самое главное, люди видят эти результаты. Соответственно уже сейчас, не дожидаясь старта следующего электорального цикла, мы, по поручению секретаря регионального отделения, прорабатываем механизмы по дальнейшему использованию и совершенствованию накопленного опыта в этой части нашей работы», — сказал Денис Перепелицын.