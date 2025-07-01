5 граничащих с РФ стран намерены выйти из Оттавской конвенции и угрожают войной

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия выходят из международных соглашений и укрепляют государственные границы, заявляя о вероятности войны с Россией в ближайшие годы, сообщает РИА Новости .

На прошлой неделе сейм Польши проголосовал за выход из Оттавской конвенции, которая запрещает производить, хранить, применять и передавать противопехотные мины. Аналогично поступили власти Финляндии и Прибалтийские страны. Все государства граничат с РФ.

«Не может быть никаких ограничений, способных помешать нам защищать свою родину», — заявил вице-премьер и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Так, Варшава реализует проект «Восточный щит» стоимостью 2,5 млрд долларов. Его главная цель — создать сплошную линию укреплений вдоль восточной границы. Прибалтика при подготовке к вооруженному конфликту с Россией планирует строительство бетонных бункеров и разрабатывает планы по размещению минных полей.

Кроме того, власти Латвии и Литвы приобретают штурмовые катера, оснащенные ракетами, а Польша намерена закупить подводные лодки. По итогам прошлого года, Варшава потратила на обороны почти 45 млрд долларов и намерена нарастить численность армии до 500 тыс. военнослужащих.

Ранее покидающий должность президента Польши Анджей Дуда порекомендовал Украине набраться терпения при выстраивании диалога с новым руководителем страны Каролем Навроцким, который вступит в должность главы государства 6 августа.