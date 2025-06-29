Покидающий пост главы Польши Дуда пожелал Украине быть терпеливее с Навроцким

Покидающий должность президента Польши Анджей Дуда порекомендовал Украине набраться терпения при выстраивании диалога с новым руководителем страны Каролем Навроцким. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Reuters.

Дуда во время пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским отметил, что, когда человек занимает должность президента, мир выглядит не так, как у кандидата на выборах.

28 июня Дуда приехал в Киев. Визит был прощальным.

Второй тур выборов президента Польши состоялся 1 июня. На нем выиграл кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Политик победил кандидата от правящей коалиции Рафала Тшасковского, который получил 49,11%.

Навроцкий вступит в должность президента Польши 6 августа. В этот день он даст присягу.