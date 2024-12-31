Дмитрий Медведев назвал 2024 годом серьезных достижений

Жители Камчатского края и Чукотки первыми встретили 2025 год в 15:00 по московскому времени. В этих регионах часы пробили полночь, после чего заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео поздравления , в котором назвал уходящий 2024 годом серьезных достижений.

«Мы будем вспоминать уходящий год как время героев, которыми мы гордимся и с которых берем пример. В первую очередь говорю сейчас о тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину, воюет на фронте и трудится на производстве в тылу. Наши сердца вместе с ними», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ отметил, что президент страны Владимир Путин принял очень символичное решение назвать 2025-й год Годом защитника Отечества, так как именно в этом году вся страна будет отмечать 80-летний юбилей в Великой Отечественной войне.

Медведев подчеркнул, что с какими бы трудностями не столкнулась Россия, единство народа ничто не сломает, а вместе преодолеть можно абсолютно все. Он пожелал жителям страны благополучия, самых добрых событий, любви, успеха и надежды.