Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что принцип нейтралитета, закрепленный в документах 1955 года, лежит в основе австрийской государственности, и подчеркнул роль Москвы в создании современной Австрии, сообщает RT .

Дмитрий Медведев, заместитель председателя совета безопасности России, отметил, что нейтралитет является фундаментом австрийской государственности. По его словам, этот принцип закреплен в Московском меморандуме, Государственном договоре о восстановлении независимой и демократической Австрии, а также в конституционном законе страны о постоянном нейтралитете, принятых в 1955 году.

Медведев подчеркнул, что эти документы составляют юридическую основу Австрии, и их отмена приведет к разрушению всей системы австрийской государственности. Он также напомнил, что Москва сыграла ключевую роль в формировании современной Австрийской Республики.

«Что в этой ситуации делать Москве, которая, по сути, является одной из создательниц современной Австрийской Республики? Прежде всего дать по рукам зарвавшимся любителям военной истерии в международно-правовой плоскости. Ответы на два ключевых вопроса — «Вправе ли Австрия в одностороннем порядке отказаться от закрепленного в законодательстве постоянного нейтралитета?» и «Может ли Вена принять решение о присоединении к Североатлантическому блоку?» — однозначно отрицательные», — написал Медведев в своей статье.

Ранее Медведев также обратил внимание на процессы милитаризации и постепенного сближения Австрии с НАТО.