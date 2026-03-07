Дмитриев сравнил политиков Евросоюза, просящих газ у России, с миньонами

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел аналогию между руководящими лицами Евросоюза, которые обращаются за энергоносителями к России, и популярными мультипликационными героями миньонами, сообщает ТАСС .

В своем сообщении в соцсети X Дмитриев, в частности, упомянул председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Каю Каллас.

Глава Российского фонда прямых инвестиций также отметил, что эти фигуры вместе с обычным русофобски настроенным евробюрократом просят обеспечить их российской нефтью, газом и удобрениями. К своему посту он приложил картинку, на которой изображены три печальных миньона.

«Урсула (фон дер Ляйен — ред.), Кая (Каллас — ред.) и типичный русофобский евробюрократ умоляют о предоставлении российской нефти, газа и удобрений», — написал Дмитриев.

В конце января Совет Евросоюза окончательно принял решение о введении эмбарго на ввоз сжиженного природного газа (СПГ) из России, начиная с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом процесс введения ограничений начнется ранее указанных сроков. Поставки СПГ по краткосрочным договорам будут прекращены уже с 25 апреля 2026 года, а аналогичные контракты на трубопроводный газ должны быть расторгнуты до 17 июня 2026 года.

4 марта президент России Владимир Путин высказал позицию, что Москва, принимая во внимание планы ЕС полностью прекратить закупки российского газа, имеет возможность самостоятельно выйти с европейского рынка раньше намеченных сроков и перенаправить экспортные потоки к другим, более заинтересованным в сотрудничестве странам.

