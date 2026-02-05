Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, польского премьер-министра Дональда Туска следовало бы проверить на родство с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в секс-торговле детьми, сообщает Газета.ru .

Дмитриев так ответил на обвинения Туска в связях РФ с Эпштейном. Политик высказал предположение, что Туск и Эпштейн похожи.

«России следует начать расследование, чтобы выяснить, является ли премьер-министр Польши Туск тайным братом или сыном Эпштейна», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X.

3 февраля Туск сказал, что в Польше появились подозрения, что действия Эпштейна могли быть организованы РФ. Он также уточнил, что Варшава может попросить международных партнеров сотрудничать в расследовании дела финансиста и потенциальной причастности Москвы к нему.

