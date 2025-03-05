Дюжаррик призвал мир усилить надзор за ядерными вооружениями из-за угроз

В свете обострения международной обстановки представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик подчеркнул важность вложения средств в мирные инициативы вместо наращивания военного потенциала. Он призвал усилить контроль за ядерным оружием, пишет ТАСС .

«Будущее человечества зависит от того, насколько мы укрепим системы, предотвращающие распространение, испытания и применение смертоносного оружия. Однако сегодня мы видим, как ядерная угроза растет, а глобальные „стоп-линии“ безопасности размываются», — заявил Дюжаррик на брифинге для журналистов, передавая послание генсека ООН Антониу Гутерриша по случаю Всемирного дня разоружения и осведомленности о нераспространении.

Дюжаррик акцентировал внимание на необходимости соблюдения международных соглашений и развития взаимного доверия между странами. Особое значение, по его мнению, имеет реализация недавно подписанного Пакта о будущем и других договоренностей в сфере разоружения.

Представитель ООН призвал руководителей государств к совместным действиям по деэскалации напряженности и строгому следованию нормам международного законодательства в текущих непростых геополитических условиях.

5 марта 2025 года исполняется 55 лет с момента начала действия важнейшего международного соглашения — Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Этот документ в настоящее время объединяет 191 страну-участницу. Изначально договор был создан в рамках работы Комитета ООН по разоружению для предотвращения увеличения числа ядерных держав и снижения рисков применения атомного оружия в военных конфликтах.

После утверждения документа Генассамблеей ООН летом 1968 года, три державы — США, СССР и Великобритания — стали его официальными депозитариями. В их столицах 1 июля того же года ДНЯО был открыт для подписания другими государствами. Официальное вступление договора в силу произошло 5 марта 1970 года, когда набралось необходимое количество стран — 40 государств предоставили свои ратификационные грамоты.