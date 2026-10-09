Депутаты планировали обсудить общую структуру и численность национальной армии, но переключились на продукты питания. По словам представителя оппозиционной партии «Демократия дома» Василия Костюка, замену российского соуса хотят начать в ближайшее время.

«Мы заменим майонез, который поступает из Российской Федерации. Сегодня 62% майонеза из Российской Федерации поступает на полки магазинов, и молдаване едят майонез. Это все, что я могу вам сказать. У нас были жаркие споры: мы заменяем российский майонез молдавским», — заявил Костюк, которого процитировало РИА «Новости».

Бывший депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с ОТР оценил возможные последствия отказа от продукта. По его мнению, небольшой рынок Молдавии ограничивает риски для российских производителей, а парламентские споры могут стать рекламой майонеза. Он также предположил, что поставщики перенаправят продукцию на другие рынки.

Тем временем президент Молдавии Майя Санду признала снижение доверия к институтам власти и демократическим процессам в стране.

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