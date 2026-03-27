Депутаты Госдумы получили в подарок от Конгресса США носки с Трампом

Члены российской делегации в парламенте и представители Конгресса США обменялись памятными сувенирами. В числе подарков были носки с портретом американского президента Дональда Трампа и открытка, посвященная совместной космической миссии «Союз-Аполлон», сообщает ТАСС .

Обмен подарками подтвердил участник делегации от Госдумы, заместитель главы комитета по экономической политике Михаил Делягин («Справедливая Россия»).

По словам депутата, американская сторона изначально предлагала отказаться от обмена подарками.

«Но когда мы прилетели, концепция поменялась — они подарили носки с Трампом и личный жетон от конгрессвумен (Анны Паулины — ред.) Луны — есть у них такая форма выражения приязни», — пояснил Делягин.

По словам Делягина, представители России со своей стороны преподнесли предусмотренные протоколом скромные дары от посольства. Кроме того, вице-спикер Борис Чернышов вручил открытку с автографами участников программы «Союз-Аполлон», что произвело на американских коллег огромное впечатление.

