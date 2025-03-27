Депутаты ЕР представили более 12 тыс отчетов о результатах своей работы в 2024 г

Депутаты «Единой России» представили более 12 тыс. отчетов о результатах своей работы за 2024 год перед жителями Подмосковья. Об этом секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил на заседании президиума регионального политического совета партии «Единая Россия», состоявшемся в четверг. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Депутатский корпус партии «Единая Россия» завершил отчетную кампанию перед жителями муниципалитетов Московской области. В ходе публичных отчетов депутаты всех уровней, секретари местных отделений партии рассказывали об итогах своей работы за 2024 год.

По словам Игоря Брынцалова, отчетная кампания этого года — наиболее масштабная и в количественном, и в содержательном плане.

«В рамках кампании состоялось 12,4 тыс. встреч в 53 муниципальных образованиях. Депутаты „Единой России“ представили результаты своей работы по ключевым направлениям: улучшению инфраструктуры, социальной поддержке граждан, развитию образования и здравоохранения, а также исполнения Народной программы. В этом году было принято решение подключить к этой работе и членов Совета Федерации», — сказал Брынцалов.

Отчетные мероприятия депутатов посетило свыше 170 тыс. жителей региона. Для тех, кто не смог принять участие, информация была размещена в СМИ и социальных сетях.

Отдельное внимание Игорь Брынцалов уделил работе муниципальных депутатов. По его утверждению, эта отчетная кампания стала показательной с точки зрения максимального вовлечения коллег на местах.

«Все фракции показали высокий результат. Динамика очевидна: если в 2022 году было проведено чуть более 2 тысяч 400 отчетов, то сегодня мы вышли на цифру свыше 12 тыс. отчетов. Рост в 5 раз. При этом проведено все на качественно новом уровне», — сообщил Брынцалов.

Качественнее всего отработали фракции из следующих муниципалитетов: Балашиха, Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский округа, Реутов, Мытищи, Щелково, Люберцы, Королев.

Предварительное голосование

Кроме того, Игорь Брынцалов отметил, что по завершении отчетной кампании вся партийная структура перешла к следующей задаче — подготовке к предварительному голосованию, которое состоится с 19 по 25 мая.

«В настоящий момент продолжается прием документов на участие в предварительном отборе кандидатов, которых мы в последующем выдвинем на выборы. Напомню, что в Единый день голосования депутатов органов местного самоуправления изберут в 8 муниципалитетах Московской области: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарине, Фрязине, Шатуре, Электростали и Молодежном. Дополнительные выборы на замещение вакантного мандата также пройдут в городском округе Луховицы», — уточнил Брынцалов.

Он подчеркнул, что кандидатам будет оказана помощь в процессе подготовки к предварительному голосованию и избирательному процессу, особое внимание будет уделено участникам СВО.

«Партия намерена создать для них все необходимые условия, включая обучение, консультации, чтобы они могли уверенно заявить о себе и внести свой вклад в развитие региона. Так, в марте стартовал прием заявок на участие в образовательной программе „Герои Подмосковья“, созданной специально для наших ветеранов специальной военной операции», — резюмировал Брынцалов.

Форум муниципальных депутатов

Кроме этого, секретарь областного отделения анонсировал проведение в регионе форума муниципальных депутатов.

«2025 год объявлен партией Годом муниципального депутата. В Московской области нам удалось выстроить динамичную, а главное эффективную структуру работы депутатского корпуса. В начале лета, после завершения предварительного голосования, проведем региональный форум, на котором соберем и обобщим лучшие практики», — добавил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Одним из главных его (президента РФ Владимира Путина – ред.) наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, „выездные администрации“. И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Андрей Воробьев.