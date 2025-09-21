Депутаты Британии испугались вербовки со стороны российских и китайских шпионов

MI5 хочет научить британских парламентариев защищаться от шпионов из РФ и КНР

Британская служба контрразведки MI5 научит депутатов государства защищаться от шпионажа, а также иностранного вмешательства. В первую очередь парламентариям предстоит обороняться от разведчиков России и Китая, сообщает Lenta со ссылкой на материал The Times.

Создадут некий документ для людей «с высоким уровнем риска». Там будут написаны возможные угрозы от лица «враждебных стран», а также перечислены методы достижения безопасности.

Депутатам назовут советы, которые касаются общения в соцсетях и во время путешествий за границу. Так, им снова посоветуют не бросать без надзора смартфоны и ноутбуки в гостиницах.

От британских депутатов также потребовали обращаться к Национальному центру кибербезопасности. Его сотрудники предупредят о вероятной «вредоносной активности» на электронных устройствах.

The Times указывает, что советы помогут парламентариям защититься от действий любых государств. Однако чиновники допускают, что наиболее явные угрозы для них — Россия и Китай.

