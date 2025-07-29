Депутат заксобрания Ленобласти Апостолевский задержан из-за поста с Навальным*

Самый молодой депутат Законодательного собрания Ленинградской области Иван Апостолевский был задержан за пост с Алексеем Навальным*, сообщает РБК .

В МВД сообщили, что 29-летнего мужчину доставили в отделение полиции Соснового Бора — там с ним проведут дальнейшее разбирательство. На него могут составить административный протокол.

Апостолевский был задержан из-за поста в соцсетях, в котором нашли возможную пропаганду символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). На фото в посте был изображен Алексей Навальный*. Депутату может грозить до 15 суток административного ареста.

Сам депутат рассказал, что сейчас ожидает адвоката. Апостолевский заявил, что претензии к нему могли возникнуть из-за его «принципиальной позиции» и предстоящих выборов. По его словам, он не поддерживал Навального*.

*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов, а также перечень террористов и экстремистов в России. Его штабы признаны экстремистской организацией и запрещены в России.