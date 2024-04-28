Депутат Шмидт: в ФРГ ведут «грязную» кампанию против «Альтернативы для Германии»

Член партии «Альтернатива для Германии» и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт заявил, что власти и СМИ страны распространяют сообщения о якобы причастности партии к шпионским скандалам, сообщает РИА Новости .

По его словам, манипулировать общественным мнением начали перед выборами в Европарламент и ландтаги на востоке ФРГ.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые учреждения и издания искажают результаты проведенных опросов для влияния на общественное настроение не в пользу партии.

«Я уверен, что наш вес на всех уровнях и во всех возрастных категориях продолжится, несмотря на попытки дискредитации нас действующим правительством и медиа», — сказал Шмидт.

Он добавил, что популярность партии также растет из-за недовольства населения зеленой, миграционной политикой действующей власти, а еще из-за безумного втягивания ФРГ в украинский конфликт.

На сегодняшний день популярность партии в стране составляет 16-22%. Такой показатель даже при худшем раскладе позволит «Альтернативе для Германии» занять второе или третье место после оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.