Лондон скрывает Скрипалей от российских дипломатов

В Лондоне отказывают в консульском доступе к семье Скрипалей

В Лондоне отказывают в консульском доступе к семье бывшего полковника ГРУ Скрипаля, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Англичане отказываются предоставить консульский доступ к россиянам, предлагая поверить им на слово, что Скрипали якобы от такой возможности добровольно отказываются», — заявил дипломат.

По его словам, в апреле из МИД Великобритании была получена нота, в которой Лондон в очередной раз отказал предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля.

Беляев добавил, что Москва продолжит «попытки выяснить судьбу своих граждан».