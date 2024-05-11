Восемь человек пострадали при воздушной атаке ВСУ на Белгород

В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород ранены восемь мирных жителей

В результате воздушной атаки ВСУ на Белгород ранены восемь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом и Белгородским районом ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к городу.

«По предварительной информации, пострадали восемь мирных жителей», написал губернатор в своем Telegram-канале.

Зафиксированы повреждения в 46 домах и квартирах, шести автомобилях, добавил Гладков.