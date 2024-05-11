В США признали зависимость Украины от американского оружия

В Госдепе связали отступление ВСУ с отсутствием американского оружия

ВСУ уступили инициативу на поле боя России из-за проблем с военной помощью со стороны США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его цитирует ТАСС .

«Многомесячная задержка со стороны конгресса в принятии дополнительного финансирования обеспечила России преимущество, и украинцам нужно время для восстановления инициативы», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, пока в Вашингтоне ждали решения Конгресса, Москва добилась тактических преимуществ.

Ранее сообщалось, что Вашингтон экстренно продаст Киеву три установки HIMARS.