Путин наградил молдавского политика Марину Таубер Орденом Дружбы

Указ президента России о награждении размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — указано в документе.

Саму награду политику вручил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.