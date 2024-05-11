Путин наградил молдавского политика Марину Таубер Орденом Дружбы
Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер Орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер Орденом Дружбы, пишет РИА Новости.
Указ президента России о награждении размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину — депутата парламента республики Молдова», — указано в документе.
Саму награду политику вручил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.