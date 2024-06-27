Депутат Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции

Сельскохозяйственной отрасли Франции будет нанесен тяжелый удар в случае вступления в Украины в Евросоюз, заявил депутат Нацсобрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню, пишет РИА Новости .

В интервью каналу LCI он объяснил, что украинские аграрии будут иметь большое конкурентное преимущество на европейском рынке благодаря низким по меркам ЕС зарплатам.

«Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран», — сказал Шеню.

Также он пообещал, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступит категорически против вступления Украины в блок.

Евросоюз предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. Такое решение часто признавали символическим, чтобы поддержать обе страны в борьбе с Россией. Подготовка к первым консультациям с Киевом по существу начнется после торжественного запуска переговоров о вступлении страны в объединение.