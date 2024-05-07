Депутат Романов поделился впечатлениями от инаугурации Путина

По словам парламентария, инаугурация прошла в очень торжественной и величественной атмосфере. Он отметил, что победа Путина на выборах воспринимается в обществе как победа всей России. На церемонии ощущались единение и согласие граждан, которые связывают с президентом дальнейшее развитие и процветание страны.

Романов подчеркнул, что Путин, возглавив Россию в 2000 году в сложный период, сумел вывести страну на новый уровень. Парламентарий также выразил уверенность, что в ближайшие 6 лет этот курс на укрепление государства будет продолжен.

«А за 24 года мы видим, какой стала страна. И очень важно, чтобы в ближайшие 6 лет этот фундамент, который сегодня уже можно назвать не фундаментом, а крепостью, и дальше развивался», — сказал парламентарий.

Отдельно депутат упомянул роль президента в развитии Санкт-Петербурга, уроженцем которого и является Путин. По его мнению, петербуржцы были особенно заинтересованы в переизбрании главы государства для реализации дальнейших планов по развитию города.