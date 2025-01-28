Депутат Госдумы Дмитрий Белик высказал свое мнение о перспективах Евросоюза в период президентства Дональда Трампа в США и в свете недавних выборов в Белоруссии. Пока белорусский президент Александр Лукашенко «издевается» над демократией, Брюссель, по его мнению, «теряет авторитет», сообщает «Царьград» .

Недавно завершились президентские выборы в Белоруссии, на которых Лукашенко получил более 80% голосов. В это время Евросоюз объявил результаты выборов нелегитимными и призвал к ужесточению санкций против Минска. Глава Евродипломатии Кая Каллас отметила, что Лукашенко «издевается» над демократией.

Дмитрий Белик, член комитета по международным делам, выразил мнение, что Брюссель теряет свое влияние после прихода Трампа к власти. Он прогнозирует, что Белоруссия будет развиваться своим путем, однако РФ и РБ остаются близкими партнерами, и стратегия безопасности России подразумевает адекватный ответ на угрозы и покушение как на территорию нашей страны, так и на территорию Белоруссии.

Белик надеется, что к 2030 году в Европе произойдут значительные изменения, и политики с антирусской риторикой покинут свои посты.

«Брюссель уже потерял свой авторитет. … Может быть, в Европе к 2030 году у кого-то хватит ума понять, что играться с этими вещами не стоит. И за это время поменяются и правительства, и руководители многих ведомств», — заключил депутат.