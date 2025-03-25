Заявление спецпосланника США по Украине вызвало резкую критику в украинском парламенте. В частности, слова Стивена Уиткоффа, прозвучавшие в беседе с журналистом Такером Карлсоном о согласии Украины на выборы и отказе от стремления вступить в НАТО, были охарактеризованы депутатом Верховной Рады Мережко как «позорные», сообщает «Царьград» .

Александр Мережко, занимающий пост главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, был крайне возмущен высказываниями Уиткоффа. Он подчеркнул непрофессионализм и наивность американского политика, назвав его слова «шокирующими».

«Будем называть вещи своими именами — это просто шокирующие позорные заявления», — заявил депутат Рады.

Мережко считает, что Уиткофф не соответствует статусу представителя президента США и должен быть исключен из процесса обсуждения украинского кризиса. При этом он признал, что Киев не вправе указывать американскому лидеру Дональду Трампу, кого назначать своими представителями.

Стоит напомнить, что президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году заявлял о готовности провести президентские выборы. Изначально причиной их отмены, по его словам, было военное положение. Позже риторика изменилась, и условием проведения выборов стало вступление Украины в НАТО, что, учитывая позицию альянса, представляется маловероятным.