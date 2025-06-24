Депутат Останина опровергла информацию о плохом самочувствии Терешковой

сегодня в 15:10

В некоторых СМИ появилась информация о том, что депутату Госдумы, 88-летней Валентине Терешковой стало плохо прямо на заседании — ее якобы вывели из помещения к врачам. Парламентарий Нина Останина опровергла эту информацию, сообщает MSK1 .

Она сказала, что с Терешковой все хорошо. Случившееся считается обычной ситуацией.

У Терешковой есть двое помощников. Они в конкретное время выводят первую женщину-космонавта из зала.

Ранее РБК написал, что Терешковой стало плохо во время заседания в Госдуме. В связи с этим временно прервал выступление руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

«Извиняюсь, Валентина Владимировна, не плохо?» — спросил Васильев.

Ему сказали выступать дальше.