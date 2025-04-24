Депутат объяснил, в каком случае Россия может применить ядерное оружие

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин обозначил условия, при которых РФ может прибегнуть к ядерному оружию, сообщает Газета.ru .

«В случае, если само существование нашей страны окажется под угрозой, то мы этого не допустим и можем использовать ядерное оружие. Но хочу отметить, это должно делаться только в крайней необходимости», — подчеркнул он.

Швыткин также пояснил, что ядерное оружие играет роль фактора сдерживания. Однако, в случае игнорирования противником предупреждений, реализация потенциала становится необходимой, заключил депутат.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия сохраняет за собой право использования ядерного оружия в ответ на агрессию со стороны западных стран. Он добавил, что подобные действия будут соответствовать Стратегии национальной безопасности РФ.