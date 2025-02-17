Депутат Нечаев: нельзя допустить возврат в Россию компаний, спонсировавших ВСУ

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев призвал ввести возвратный платеж для тех иностранных компаний, которые финансировали ВСУ, и теперь могут вернуться в Россию. Также в своем Telegram-канале он призвал ввести повышенные пошлины для западных товаров, которые импортозаместили в РФ.

По его словам, разрешение вернуться просто так таким компаниям будет означать неуважение к российским предпринимателям, которые «три года вкалывали, чтобы в России все было», а также помогали бойцам на СВО.

«И худшее, что можно придумать — сказать им: „Спасибо, но вы больше не нужны. У нас тут Бершка возвращается. Сворачивайтесь“», — отметил депутат.

Также Нечаев призвал ввести жесткие требования по локализации.

По данным аналитиков из Kokoc Group, в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 зарубежных компаний. Среди них упоминаются такие бренды, как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard, McDonald’s и другие.