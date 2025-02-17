Череда исков: экономист рассказал, вернутся ли ушедшие компании в Россию

По данным аналитиков из Kokoc Group, в 2025 году в Россию могут вернуться около 350 зарубежных компаний. Среди них упоминаются такие бренды, как PepsiCo, Coca-Cola, Apple, Visa, MasterCard, McDonald’s и другие. Экономист Николай Кульбака рассказал, справедливо ли ожидать возвращения знакомых фирм на российский рынок, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, возвращение иностранных компаний в Россию осложняется по меньшей мере двумя факторами. Первый — это высокие риски для бизнеса в России, которые никуда не деваются. Второй — вопрос о снятии санкций по-прежнему не обсуждался. Эти обстоятельства делают возвращение крайне сложным. Более того, многие из этих компаний при уходе из России понесли серьезные убытки. Возвращаться в страну с высокими рисками для них уже не так привлекательно, считает Кульбака.

Также, по мнению эксперта, у России наблюдаются сложности с ростом доходов в долларовом выражении. Хотя доходы населения в рублях увеличиваются, в пересчете на иностранные валюты — это не так, пояснил экономист. Поэтому вероятность возвращения скорее рассматривается как информационная атака на российский рынок и международные компании. Реального быстрого возвращения эксперт не прогнозирует.

В некоторых случаях бизнес зарубежных компаний был передан российскому менеджменту за символическую плату. В других случаях были достигнуты соглашения о возможности возврата компаний их первоначальным владельцам, отметил Кульбака.

Кроме того, возвращение иностранных брендов может вызвать юридические споры, заявил экономист.

«Например, нишу McDonald’s заняли рестораны „Вкусно — и точка“. Конечно, McDonald’s потерял на этом огромные деньги. Захочет ли он теперь входить на российский рынок, чтобы как-то конкурировать со своим условным „клоном“? Я думаю, что этот вопрос будет подниматься юридически», — отметил он.

Если ситуация нормализуется до такой степени, что иностранные компании снова захотят зайти в Россию, они могут инициировать множество исков относительно своих активов, заключил Кульбака.