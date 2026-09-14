Наблюдение на выборах является основой доверия граждан к итоговому результату, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Владислав Мирзонов.

«Наблюдатели защищают право каждого голоса быть учтенным, предотвращают нарушения и повышают прозрачность процесса. Их присутствие укрепляет легитимность выборов и учит общество активной гражданской позиции», — сказал парламентарий.

Депутат Мособлдумы добавил, что, поддерживая независимое и честное наблюдение, власти сохраняют справедливость и стабильность в стране.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области состоятся выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование пройдет в течение трех дней. Жители региона смогут выбрать один из трех способов волеизъявления, в том числе онлайн или дома.

В те же даты в четырех городах Подмосковья пройдут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование будет совмещенным: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг.

Свой участок для предстоящего голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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