Депутат Мособлдумы Маликов: проект «Выбирай свое» - это про новую идеологию

В Московской области региональным координатором проекта является депутат Мособлдумы Маликов Сергей Анатольевич. В рамках рабочего заседания, которое состоялось в Госдуме РФ, Маликовым были заявлены инициативы о необходимости усиления проекта в социальных сетях и СМИ.

«Сейчас ведется масштабная работа по подготовке к стратегической сессии проекта «Выбирай свое», которая пройдет в октябре в Нижнем Новгороде. Меня пригласили, в том числе, принять участие и рассказать про опыт Московской области. «Выбирай свое» стартанул в апреле 2022 года, за эти 2,5 года сделано многое. Мы видим, как с помощью федеральных и региональных профильных ведомств вырабатываются ряд решений для бизнеса и для граждан. Одно из моих предложений связано с тем, что необходимо усилить проект «Выбирай свое» через СМИ и социальные сети», - рассказал Маликов.

Также координатор сделал акцент на том, что нужно открыто заявлять о героях, лучших производителях товаров и услуг, лучших кадрах и в целом о тех, кто является настоящим патриотом своей Родины.

«Однозначно, есть регионы, которые не понимают, как выстроить механизм работы со СМИ, как необходимо рассказать им о своих предпринимателях, или о том, что сделано в рамках проекта. Но если выработать простой и понятный для всех алгоритм или инструкцию, то «Выбирай свое» охватит еще больше людей», - заключил парламентарий.