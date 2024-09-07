Депутат Мособлдумы провел мониторинг избирательных участков в Королеве

«В единые дни голосования нахожусь на территории своего избирательного округа, посещаю избирательные участки, общаюсь с членами участковых комиссий, слежу за соблюдением законодательно установленного порядка волеизъявления граждан», — прокомментировал Сергей Керселян.

В Королеве голосование идет на 90 избирательных участках, из которых Сергей Керселян посетил УИК № 1049, 1050, 3587, 3589, 3590, 3591, 3592.

Избирательные участки оборудованы указателями, информационными стендами, пандусами для людей с ограниченными возможностями, а также обустроены входные группы. Атмосфера на участках наполнена волнением и ответственностью перед важным выбором для страны. Также в беседе с наблюдателями депутат убедился, что им доступен обзор за процессом выборов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.