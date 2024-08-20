Депутат Коханый: ДЭГ зарекомендовало себя как удобный способ волеизъявления

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) уже успело зарекомендовать себя как удобный и эффективный способ волеизъявления, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от Раменского округа и Жуковского Игорь Коханый.

«Для многих избирателей это значительное упрощение процесса голосования, особенно для тех, кто по разным причинам не может лично присутствовать на избирательном участке», — заявил Коханый.

ДЭГ позволяет голосовать в комфортной обстановке, не тратя время на дорогу и ожидание в очередях, что особенно важно в условиях большого города, добавил парламентарий.

«Также стоит отметить, что этот формат голосования привлекает больше молодых избирателей, привыкших решать многие вопросы онлайн. В целом, ДЭГ способствует повышению явки и обеспечивает более прозрачный и доступный процесс выборов», — подчеркнул Коханый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет сделать свой выбор, не выходя из дома.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

6–8 сентября пройдут выборы в советы депутатов Московской области. Всего в Подмосковье будет 28 кампаний, из них 25 — основные выборы, 3 — дополнительные выборы.