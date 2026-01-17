Как считает депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, британские власти будут и дальше разжигать украинский конфликт до перерастания его в мировую войну до тех пор, пока они находятся в убеждении, что не попадут под ответный удар, сообщает ТАСС .

«Великобритания объявила конкурс на разработку новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины, речь о ракете средней дальности. То есть британцы собираются наращивать удары по территории и инфраструктуре России руками своих украинских прокси, формально оставаясь вне конфликта», — сказал парламентарий.

По его словам, элиты в Британии извлекают финансовую выгоду из украинского конфликта, они уверены, что его последствия коснутся Лондона в последнюю очередь.

Депутат привел в пример британского главу Минобороны Джона Хили, который был около места удара российского ракетного комплекса «Орешник» во Львовской области. Барбашов считает, что в этом случае Хили, столкнувшись с последствиями применения вооружения, против которого нет ПВО, должен был сосредоточить внимание общественности именно на нем, призвать власти к усовершенствованию обороны. Но политика страны так и идет в противоположном направлении.

