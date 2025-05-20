По ее словам, эта процедура давно зарекомендовала себя как эффективный механизм открытого политического отбора и важный элемент внутрипартийной демократии.

«Это позволяет партии услышать мнение людей и выдвигать на выборы действительно сильных и востребованных кандидатов. В этом году в предварительном голосовании участвуют более 700 претендентов — это представители самых разных сфер: действующие депутаты, волонтеры, общественники, предприниматели», — сказала Полякова.

Она отметила, что уже второй год подряд «Единая Россия» поддерживает выдвижение бойцов специальной военной операции.

«Это не просто жест уважения — это признание их лидерских качеств, опыта, силы духа и способности принимать решения в самых сложных условиях», — прокомментировала депутат Госдумы.

Алла Полякова добавила, что электронный формат голосования позволяет обеспечить максимальную прозрачность и доступность процедуры, а значит — и высокую легитимность.

«В этом году в рамках предварительного голосования предстоит определить лидеров на 196 мандатов в 9 муниципалитетах Подмосковья. Важно также подчеркнуть, что предварительное голосование — это еще и социальный лифт. Партия открывает путь в политику для тех, кто ранее не был связан с ней напрямую, но доказал свою состоятельность в профессиональной и общественной сфере. Например, активная молодежь может попробовать свои силы в таких кадровых проектах, как „ПолитСтарт“. Это создаёт здоровую конкуренцию и усиливает партию изнутри», — резюмировала Полякова.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарино, Фрязино, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.