В Госдуме раскритиковали Кучму за безразличие к судьбе Украины

Бывший президент Украины Леонид Кучма был безразличен к будущему Украины, мечтая о различных путях ее развития, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Ранее Кучма заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Россия и Украина больше не братские народы.

Экс-глава Украины — это "человек, который, страдая манией прослушки из-под дивана" только критиковал действия собственных чиновников, ничего не предпринимая самостоятельно, — сказал Говырин.

По словам депутата, Кучма признался в поверхностной политике властей Украины, которые уповали на Запад или собственного «царя», грезили о некой особенности государства и при этом бездействовали.

Сейчас же киевская власть - это "нацистская шайка с просроченным президентом из сериала", который ведет войну на уничтожение собственной страны, — подчеркнул Говырин.