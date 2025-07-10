Министр транспорта Никитин заявил, что запомнил Старовойта достойным человеком

Недавно назначенный министр транспорта РФ Андрей Никитин сказал, что запомнил своего предшественника Романа Старовойта достойным человеком. Старовойт совершил самоубийство 7 июля, сообщает SHOT .

Прощание со Старовойтом прошло в морге ЦКБ управделами президента. На траурную церемонию приехали также заместитель председателя правительства России Александр Новак, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минпромторга страны Антон Алиханов, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и иные чиновники. В зал пускали только по спискам.

Никитин рассказал, что недавно выражал соболезнования.

«Я его запомнил достойным человеком», — добавил новый министр транспорта РФ.

Старовойт работал губернатором Курской области, а затем главой Минтранса России. Возможная причина самоубийства, совершенного в подмосковном Одинцовском округе, — вероятное уголовное дело. Мужчину могли подозревать в мошенничестве и нарушениях при строительстве фортификаций.

Последнее сообщение Старовойт отправил охранникам. Он сказал, когда и где его забрать. Позднее охранники отправились по указанному адресу и нашли труп начальника, после чего вызвали силовиков.

Чиновника могли отправить в колонию на срок до 20 лет по уголовному делу по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 160 УК РФ («Растрата»). Против него дали показания два человека.