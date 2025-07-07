Раскрыто содержание последнего сообщения Старовойта перед самоубийством

Старовойт рассказал им, когда и где он будет находиться. Охранники позднее приехали в указанное место, там они и нашли труп своего босса, после чего позвонили силовикам.

На месте обнаружения трупа лежал наградной пистолет Макарова.

Точное время гибели Старовойта неизвестно. По одной из версий, он в понедельник утром провел совещание в Минтрансе.

Вероятная причина самоубийства Старовойта — возможное уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в Курской области, которую тот ранее возглавлял. Дело касается хищений при возведении фортификационных сооружений в регионе.