Как вывести деньги обратно с телефона на карту — пошаговая инструкция

В современном мире, где мобильные платежи стали неотъемлемой частью жизни, случаются ошибки, например, человек случайно пополнил баланс телефона на слишком большую сумму. Как вернуть деньги обратно с телефона на банковскую карту, РИАМО рассказал финансовый консультант Евгений Атоев.

Проверьте условия возврата у вашего оператора Не все операторы мобильной связи позволяют вернуть деньги с баланса телефона на карту. Обычно такая услуга есть у крупных операторов (МТС, Билайн, МегаФон, Tele2), но с определенными ограничениями, отмечает эксперт.

Зайдите в личный кабинет оператора Фото - © Freepik.com На сайте или в мобильном приложении найдите раздел «Платежи и переводы» или «Управление балансом».

Выберите услугу возврата или перевода средств Обычно она называется «Перевод на карту» или «Возврат ошибочного платежа». Введите номер карты, сумму и подтвердите операцию через SMS-код.

Если такой услуги нет — обратитесь в поддержку Фото - © jannoon028/Freepik.com Позвоните на горячую линию оператора или напишите в чат поддержки. Объясните ситуацию: укажите дату, сумму и причину возврата. Вас могут попросить предоставить чек или скриншот пополнения.

Дождитесь рассмотрения заявки Обычно возврат занимает от 1 до 10 рабочих дней. Деньги поступят на карту, с которой производилось пополнение, либо на другую, если это разрешено правилами оператора.