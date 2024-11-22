Депутат Госдумы Кравченко: «Единая Россия» работает как налаженный механизм

Депутат Госдумы и ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко заявил, что за последние несколько лет «Единая Россия» добилась значимых успехов и ориентируется на наказы избирателей, что позволяет ей уверенно работать на достижение целей, передает корреспондент РИАМО.

В пятницу в Красногорске состоялся XXIX съезд Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

«Очень важно, что в целом рейтинг партии растет. За последний год партия достигла существенных результатов в том числе и в федеральной кампании по выборам президента РФ и по избранию губернатора Московской области. Сегодня партия работает, как налаженный механизм направленный на единую цель, мы работаем в команде президента и губернатора», — сказал Кравченко.

Он отметил, что в свое работе они ориентируются на наставления избирателей партии. По словам Кравченко, очень важную цель в этом играют очные встречи с людьми и работа с предприятиями. Кроме того, партия оказывает поддержку социально значимым сферам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.