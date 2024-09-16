Депутат Бутина заявила, что Пушкин спасал ее в карцере американской тюрьмы

Депутат Бутина: в тюрьме в США помогли выжить молитва, бег и стихи Пушкина

Депутат Госдумы Мария Бутина, которая находилась в федеральной тюрьме штата Флорида (США), призналась, что во время своего заключения жила одним днем. По ее словам, скоротать время ей помогал бег, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Парламентарий также рассказала, что в одиночной камере ее спасли произведения поэта и писателя Александра Пушкина — Бутина читала вслух стихотворения великого литератора.

«Я до сих пор помню большие отрывки и, находясь в одиночной камере, читала их. Причем читала с выражением. Наверное, проходившие мимо охранники думали, что я сошла с ума…» — призналась законодатель.

Также в американских застенках Бутину, по ее словам, спасала молитва.

«Ко мне дважды в месяц приходил отец Виктор, настоятель нашего прихода в Вашингтоне. Он приносил мне великолепную литературу», — поделилась Бутина.

Народная избранница добавила, что на сегодняшний день не отправилась бы учиться в США, как сделала это несколько лет назад. По словам депутата, сейчас для получения дополнительного образования она бы выбрала Сингапур.

Мария Бутина въехала в США в 2016 году по студенческой визе после поступления в престижное учебное заведение Вашингтона — Американский университет. Летом 2018 года Бутину арестовали по делу о «шпионаже в пользу России», после чего приговорили к 18 месяцам заключения. В американской тюрьме она провела 467 дней, из которых четыре месяца — в одиночной камере.

В октябре 2019 года Мария Бутина вернулась в Россию. В московском аэропорту Шереметьево будущего депутата встретили отец и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.