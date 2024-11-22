Демонстрация силы: политолог назвал «Орешник» холодным душем для Запада

Выступление президента Владимира Путина 21 ноября стало ярким напоминанием о том, что Россия всегда готова защищать свои национальные интересы. Его слова о решительном и зеркальном ответе на любую эскалацию — это демонстрация силы и уверенности в собственных возможностях. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

«Европа и США долгое время громко кричали, что Россия якобы не способна действовать, что мы „ничего не сделаем“. Но вот реальность: новая российская ракета, представленная как часть системы „Орешник“, стала холодным душем для западных политиков и военных стратегов», — сказал политолог.

Президент четко подчеркнул: против таких ракет, развивающих скорость до 2,5–3 километров в секунду, на данный момент не существует средств противодействия. Даже прославленные американские системы ПРО, установленные в Европе, не способны справляться с этой задачей. Это большое техническое достижение.

«США совершили огромную ошибку, нарушив договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Они разместили свои ракетные системы в различных регионах мира, рассчитывая на то, что смогут диктовать свои условия. Но баланс сил меняется, и Россия демонстрирует, что обладает технологиями и волей для ответа», — добавил эксперт.

Как подчеркнул Владимир Путин: «Если кто-то еще сомневается в нашей решимости, то это напрасно». Ответ всегда будет — решительный, адекватный и безошибочный».