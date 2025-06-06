«Демонстративная ссора»: политолог высказался о конфликте Маска и Трампа

«Смотрите, я думаю, что на самом деле это демонстративная ссора, она срежиссирована. Потому что, когда Маск оказался в администрации Трампа, сразу же началась буря, волна негодования. С одной стороны, практически неограниченные финансовые ресурсы Маска, более 400 млрд долларов, с другой — административный ресурс Трампа. Этот тандем, этот союз становился практически бескомпромиссным, „неубиваемым“», — сказал Блохин.

Он отметил, что как раз демократы и начали эту волну. Многие граждане попали под прессинг, под манипуляции общественным мнением, и по всей стране начались поджоги, уничтожение машин Маска Tesla. Люди перестали их покупать, и акции компании упали. Маск начал нести многомиллиардные убытки.

«На самом деле уже само его официальное нахождение в команде Трампа, в администрации, делало его токсичным. Ему нужно было демонстративно отойти от Трампа, дистанцироваться. Скорее всего, именно на это и пошли. Я думаю, что скандал искусственный. Уже даже демократы формально пытаются Маска переманить на свою сторону. Но он ведь остается финансовым донором республиканской партии», — рассказал политолог.

Блохин разъяснил, что на внешней политике США это также никак не отразится.

«Про Украину — Трамп вряд ли будет что-то говорить. Это все больше касается внутренней политики: эффективности, конкурентности американской экономики. Со SpaceX также ничего не будет. Это уже неотъемлемая часть американского ВПК, экономики США, как и Starlink — это все ключевые элементы. Поэтому на фоне всей этой истории говорить, что „всему конец“, не стоит. Ничего подобного. Я думаю, все это срежиссировано — чтобы, по крайней мере, вернуть прибыльность компании», — заключил эксперт.