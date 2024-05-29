Дело против Украины завели в ЕСПЧ из-за пыток россиянина Резникова

Процесс под названием «Резников против Украины» начался в Европейском суде по правам человек из-за пыток российского военного Дениса Резникова, пишет РИА Новости со ссылкой на правозащитницу из ДНР Ирину Вихореву.

До начала российской спецоперации на Украине Резников трудился на донецкой шахте. В 2022 году он ушел на фронт в качестве добровольца. Через полтора года он оказался в плену у ВСУ, и киевские боевики начали требовать от его дочери фото военных объектов в обмен на прекращение пыток бойца. Дочь военнослужащего попросила помощи у правозащитников.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат», — пояснила Вихорева.

В середине июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине, на которой, в частности, будет обсуждаться вопрос военнопленных. Однако российская сторона участвовать в саммите не будет. В посольстве страны в Берне идею конференции назвали неприемлемой, так как интересы Москвы при обсуждении урегулирования на Украине учитываться не будут.