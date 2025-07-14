Это бизнес-проект: почему Трамп неожиданно решил завалить Украину оружием?

«Я думаю, это будет примерно так. В речи Трампа прозвучит: „Мы поставляем, но готовы к диалогу с Россией“. В принципе, наша сторона говорит то же самое: „Несмотря на все события, мы готовы продолжать диалог“. Понятно, что для Трампа в первую очередь это вопрос прибыли. Если Европа оплачивает, то поставки будут. Если Европа не будет оплачивать — поставок не будет. Все это делается не во имя какого-то „мирового либерального порядка“, а из вполне шкурного интереса», — сказал Блохин.

Он добавил, что Трамп предпримет попытку сохранить в этом вопросе некий баланс.

«И ястребам внутренним угодить — показать жесткость. И в то же время „мы готовы к диалогу с Россией, но через силу“. Посредством силы, как Трамп это и формулирует. Все равно это отличается от подхода Байдена (Джо, экс-президента США — ред.), не в тех масштабах и не по щелчку пальцев будет эта помощь. А только исходя из вопроса прибыли — он здесь ключевой», — уточнил политолог.

По словам Блохина, при Байдене раньше считалось, что если Украина проиграет, а выиграет Россия, то мировому либеральному порядку конец.

«Здесь подход иной: „Поставляем — выгодно, не выгодно — не поставляем. У нас другие приоритеты. Мы устали от этого переговорного процесса, поэтому, скорее всего, поставляем“. Это можно и так интерпретировать. Но опять же, для Трампа ключевой вопрос — деньги», — заключил эксперт.