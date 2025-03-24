Делегацию США в Эр-Рияде возглавляют Эндрю Пик и Майкл Энтон

На переговорах с Россией в Эр-Рияде американскую сторону представляют старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик и директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.

Власти США не давали официальных заявлений относительно состава участников консультаций. Тем не менее предварительные сведения указывали, что в делегацию также вошли помощники советника по национальной безопасности Майка Уолтца и специального посланника по Украине Кита Келлога, а также упомянутый ранее Энтон.

В Эр-Рияде стартовали российско-американские консультации в понедельник ранним утром. Со стороны России участвуют Сергей Беседа, советник директора ФСБ, и Григорий Карасин, возглавляющий комитет по международным делам в Совете Федерации.

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что главной темой встречи стало обсуждение возобновления инициативы по черноморскому зерну. Эта встреча состоялась благодаря предварительной договоренности между президентами — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, достигнутой во время их телефонной беседы.

Ранее сообщалось, что украинская делегация осталась в Эр-Рияде и ждет окончания переговоров между США и Россией. По данным СМИ, 24 марта 2025 года может состояться дополнительный раунд в американско-украинских переговорах по итогам контактов с российской стороной.