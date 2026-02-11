Делегация РФ в Вене: Евросоюз подталкивает Украину к продолжению конфликта
Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори
Европейские государства побуждают Киев не прекращать военные действия и не заинтересованы в активном продвижении мирного процесса. Такое заявление сделала глава российской делегации на венских переговорах по разоружению Юлия Жданова, пишет ТАСС.
По словам Ждановой, ряд стран Евросоюза считает невыгодным для себя движение в сторону урегулирования текущего конфликта. В подтверждение этого она привела слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что прекращение огня приведет к обострению ситуации с угрозами для натовского восточного фланга.
Политику затягивания конфликта, отметила Жданова, поддерживает и решение европейских глобалистов о выделении кредита на 90 млрд евро, предназначенного для финансовой поддержки Киева в 2026–2027 годах.
Данную позицию Жданова изложила в ходе очередного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.
