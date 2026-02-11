Европейские государства побуждают Киев не прекращать военные действия и не заинтересованы в активном продвижении мирного процесса. Такое заявление сделала глава российской делегации на венских переговорах по разоружению Юлия Жданова, пишет ТАСС .

По словам Ждановой, ряд стран Евросоюза считает невыгодным для себя движение в сторону урегулирования текущего конфликта. В подтверждение этого она привела слова председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о том, что прекращение огня приведет к обострению ситуации с угрозами для натовского восточного фланга.

Политику затягивания конфликта, отметила Жданова, поддерживает и решение европейских глобалистов о выделении кредита на 90 млрд евро, предназначенного для финансовой поддержки Киева в 2026–2027 годах.

Данную позицию Жданова изложила в ходе очередного заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.