Делегация РФ сможет в этом году присутствовать на церемонии в память о Хиросиме

В 2025 году российская делегация сможет приехать на траурную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы войсками США в 1945 году. Она состоится 6 августа, сообщает РИА Новости .

Как отметили в мэрии японского города, в Россию направят не приглашение, а уведомление о церемонии. На него можно будет ответить заявлением о желании присутствовать на мероприятии.

С 2022 года Хиросима не присылала приглашения послам РФ и Белоруссии в связи с проводимой спецоперацией на Украине.

В отечественной дипмиссии рассказали, что еще не получали сообщений от японского города по поводу церемонии в 2025 году. Позднее мэр Хиросимы добавил, что уведомления планируют рассылать примерно в конце мая.

День Хиросимы, или Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечается каждый год 6 августа. Дата связана с историческими событиями 1945 года. В этот день во многих странах мира проходят многочисленные акции против ядерного оружия и за мир во всем мире.

Именно в этот день был приведен в исполнение приказ президента США Гарри Трумэна о бомбардировке японских городов. Первой жертвой стала Хиросима, а через три дня вторая бомба обрушилась на Нагасаки.