Замглавы Администрации президента (АП) РФ Дмитрий Козак в выходные написал заявление об увольнении по собственному желанию, утверждает РБК со ссылкой на два осведомленных источника. По его данным, давний соратник президента Владимира Путина может перейти на работу в бизнес. Кремль это пока не комментировал.

Один из источников журналистов заявил, что в среду, 17 сентября, Козак планирует «встречу с коллективом». Оба собеседника агентства добавили, что сейчас политик рассматривает различные предложения по переходу в бизнес.

В 2000 году, после занятия Путиным президентского поста, Козак стал сначала замглавы, а после и главой его администрации. Позже он успел поработать в правительстве, полномочным представителем президента, министром и вице-премьером.

В 2020 году Дмитрий Козак вернулся в АП и стал заместителем главы администрации Антона Вайно.

Кремль пока не комментировал утверждения о предполагаемой отставке замглавы президентской администрации.