сегодня в 16:49

Британские СМИ заявили о том, что Путин разозлил Лондон кораблем в Ла-Манше

Британские журналисты заявили, что Россия направила военный корабль для сопровождения танкеров в Ла-Манше на фоне заявлений Лондона о возможных задержаниях судов с нефтью, чем разозлила Лондон, сообщает АБН24 со ссылкой на Daily Mail.

В публикации это назвали ответом на обещание премьер-министра Великобритании Кира Стармера пресекать проход судов с российской нефтью.

«Владимир Путин высмеял обещание сэра Кира Стармера остановить незаконные нефтяные танкеры, курсирующие через Ла-Манш, отправив военный корабль для их сопровождения. И он встретил сопротивления со стороны Королевского флота», — пришли в ярость авторы британского издания.

По данным газеты, британский вспомогательный танкер RFA Tideforce сопровождал флотилию из трех судов у побережья Дувра.

«Британский вспомогательный танкер RFA Tideforce, оснащенный лишь легким оборонительным вооружением, просто следовал за флотилией из трех кораблей мимо Дувра, не вмешиваясь», — сообщают журналисты.

Авторы также указали на проблемы британского флота.

«В последние недели возникли опасения по поводу состояния военно-морского флота, поскольку для защиты Кипра в Средиземном море удалось отправить лишь один корабль, который прибыл с опозданием на три недели», — жалуются британские журналисты.

